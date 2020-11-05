Sağlık Sen'den doktora sözlü şiddete protesto - Son Dakika

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi, Giresun Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir doktora yönelik sözlü şiddeti protesto etti.

Merkez önünde basın açıklaması yapan Şube Başkanı Kerim Süral, görevli doktorun 3 Kasım'da hastası tarafından sözlü şiddete maruz bırakıldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının bunu hak etmediğini vurgulayan Süral, "Nasıl ki askerimize, polisimize sahip çıkıp bağrımıza basıyorsak onları da aynı şekilde korumalı ve kollamalıyız. Sadece pandemi sürecinde değil diğer zamanlarda da kendi sevdiklerinden ayrı bize hizmet etmeye çalışan kahramanlarımızı koruyalım." dedi.

Süral, Giresun'un, sağlıkta şiddet sıfırlanarak Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini ifade ederek, "Türkiye'de yetkili sendika olarak şiddetin cezasız kalmaması için birçok adım attık ve bugüne getirdik. Giresun'da da yetkili sendika olarak halkımızdan Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz." diye konuştu.