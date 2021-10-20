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Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu - Son Dakika

Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu

20.10.2021 11:11

Samsun'da iş insanı Arif Sehri sokakta gördüğü bir pitbulu sevmek istedi. Sahibi de tasmasız pitbull için "Korkmayın bir şey yapmaz, sevebilirsiniz" dedi. Bu sırada köpeği sevmek için eğilen Sehri'nin uğradığı saldırı sonucu burnu yerinden koptu.

Samsun'da Azerbaycanlı iş insanı Arif Sehri, sokakta sevmek istediği tasmasız pitbulun saldırısına uğradı. Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği köpek, kendisin doğru eğilen Sehri'nin burnunu kopardı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN KÖPEĞİ GÖRDÜ

Geçen pazartesi günü Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kaldırımda yürürken, caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek salıverildi. Fardina Sehri'nin korkması üzerine, köpeğin sahibi 'bir şey yapmaz, ısırmaz' uyarısında bulundu. Bunun üzerine Arif Sehri, köpeği sevmek istedi. Ancak bu sırada Sehri, pitbullun saldırısına uğradı. Sehri'nin yüzünü ısırıp burnunu koparan köpek, sahibinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull iş insanının burnunu kopardı

ESTETİK AMELİYATI YAPTIRACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Sehri'nin kopan burnunun parçaları arandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sehri, tedaviye alındı. Estetik ameliyatı olacağı günü bekleyen Sehri, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull iş insanının burnunu kopardı

"KÖPEKTE AĞIZLIK YOKTU"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Arif Sehri, "Eşimle beraber evden çıkıp işe gidiyorduk. Bir araba geldi ve köşede durdu. İçinde pitbull cinsi köpek vardı. Köpek bağlı değildi, tasması ve ağızlığı yoktu. Benim eşim köpekten korkuyor. Korkunca boş araziye doğru kaçtı. Ben de bunu görünce eşime bir şey yapmasın diye köpeğe doğru gittim. Köpeğin sahibi o sırada 'korkmayın bir şey yapmaz, ısırmaz' dedi. Bunun üzerine köpeğe doğru sevmek için eğilince bir anda yüzüme atladı ve burnumu kopardı. O anda eşim bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. Sonra acili aradık, polis de geldi. Bana burnumun parçalarının nerede olduğunu sordular, o anda anladım ki burnumun durumu çok kötü. Yerde burnumun kopan parçalarını bulduk" dedi.

Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull iş insanının burnunu kopardı

"EŞİM SABAHLARI SESSİZCE AĞLIYOR"

Olaydan sonra şikayetçi olduğunu söyleyen Arif Sehri, "Benim yerimde belki bir çocuk olabilirdi, belki ona daha büyük zarar verebilirdi, belki de öldürebilirdi. Hepimizin bu konuda biraz tedbirli olması gerekiyor. Böyle serbest köpek dolaştırmamamız gerekiyor. Biz burada yaşıyoruz, Allah razı olsun Türkiye'den, Türklerden. Her zaman bize destek oldular, yardım ettiler. Fakat şu anda ben çaresiz kaldım, bu burunla nasıl yaşayabilirim onu bilmiyorum. Bu çok zor bir şey. Sabah eşimin kalkıp sessizce ağladığını görüyorum. Şu anda kendime aynada bakamıyorum. Lütfen insanlar bu konularda daha dikkatli olsunlar, başıboş köpek dolaştırmasınlar" diye konuştu.

Sahibinin Korkmayın bir şey yapmaz dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu

Pazartesi, Estetik, Samsun, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu - Son Dakika
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