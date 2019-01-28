Son Dakika Haberleri: Şahin ve Taşçı'dan Birlik ve Beraberlik Mesajları

Şahin ve Taşçı'dan Birlik ve Beraberlik Mesajları

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı ziyaret etti.

Şahin ve Taşçı'dan Birlik ve Beraberlik Mesajları, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı ziyaret etti. Başkan Şahin ve Başkan Taşçı, "Gönülden gönüle belediyecilik anlayışı, Atakum'da devam edecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı makamında ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren her 2 başkan da, "Yaklaşan seçim sürecinde omuz omuza vererek, gönülden gönüle belediyecilik anlayışının Atakum ilçesinde devamı için çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Atakum'da İshak Taşçı'nın, son dönemde birbirinden önemli çalışmalar ve projeler ile başarılı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Zihni Şahin, seçime de birlik içerisinde gireceklerini kaydetti. Başkan Şahin, "Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, benim çok sevdiğim ve değer verdiğim bir kardeşim. Bir olacağız, birlik olacağız ve Atakum ilçesinde 'Gönülden gönüle, gönüllü gönül belediyeciliği'nin devamı için birlikte çalışacağız" dedi.

Türkiye'nin yıldızı Atakum' için

Atakum'un, sadece Samsun'un değil tüm Karadeniz Bölgesi'nin hızla gelişen, büyüyen ve özellikle son 5 yıldaki hamleleriyle tüm ülkede örnek olan bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Biz de bu gelişme ve büyümeyi sürdürecek, Atakum'u Türkiye'nin yıldızı yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Sayın İshak Taşçı tarafından bugüne kadar bu yönde yapılan çalışmalara, aynı heyecan içerisinde devam edeceğiz" diye konuştu.

Taşçı: "Kimse boşuna heveslenmesin, Atakum'da Cumhur İttifakı kazanacak"

Atakum'da son 5 yılda yaptıkları çalışmalarla 'AK belediyecilik' anlayışının en güzel örneklerini sergilediklerini söyleyen İshak Taşçı ise, "Atakum ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nin yıldızı konumundadır. Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projeler ortadadır. Bu projeler, Atakum'a değer katmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışın devamı için, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin'in yanındayım. El ele, omuz omuza vereceğiz. Kimse boşuna heveslenmesin, Atakum'da Cumhur İttifakı kazanacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

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