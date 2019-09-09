Son Dakika Haberleri: Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar
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Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar

15 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı.

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Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı. Yılmaz'ın sahneden attığı ceketi yakalamak için hayranları birbiriyle yarışınca kısa süreli kargaşa yaşandı.


Birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık 2 saat boyunca hayranlarına söyleyen Hasan Yılmaz, 'Üzerimdeki ceketi atayım mı?' diye hayranlarına seslendi. Yılmaz, "Ceketimi havaya atıyorum kime denk gelirse" diyerek şarkısına devam ettiği sırada ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı. Yılmaz'ın ceketini yakalamak isteyen binlerce hayranı yarışırken kısa süreli kargaşa yaşandı. Yılmaz'ın ceketini Yaşar Aygün isimli vatandaş yakaladı. Konser söylenen şarkıların ardından sona erdi. - DENİZLİ

Hasan Yılmaz, Denizli, Çal, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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