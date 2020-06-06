"Sahte kehribar ürünler piyasada oldukça fazla" - Son Dakika

"Sahte kehribar ürünler piyasada oldukça fazla"

"Sahte kehribar ürünler piyasada oldukça fazla" Nurettin Sargın: "Bilmediğiniz yerlerden kehribar diye satılan ürünlerden almayın" -"Petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez" Petrol artıklarından yapılan sahte kehribar ürünler, gerçek ürünler gibi gösterilerek vatandaşlara satılıyor.

"Sahte kehribar ürünler piyasada oldukça fazla"

Nurettin Sargın: "Bilmediğiniz yerlerden kehribar diye satılan ürünlerden almayın"

-"Petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez"

ESKİŞEHİR - Petrol artıklarından yapılan sahte kehribar ürünler, gerçek ürünler gibi gösterilerek vatandaşlara satılıyor.

Kehribar, ana maddesi reçine olarak bilinen ve oluşumunu milyonlarca yıl içerisinde tamamlamış olan fosil taşlardır. Ana vatanı Rusya olarak kabul edilen kehribar, ağaç reçinelerinin toprağa karışmasıyla oluşarak farklı renklere sahip, yarı saydam taşlar olarak kullanılıyor. Toprak veya deniz dibinden çıkartılan bu taşlar, çevresinde bulunan canlı veya cansız cisimleri içerisine çekerek fosilleştirebiliyor. Süs eşyası ve tespih gibi ürünlerin yapımında kullanılan kehribar, oldukça değerli olmasından dolayı piyasada birçok sahtesine rastlanıyor. Özellikle petrol artıklarından yapılan sahte kehribar ürünler, gerçek fiyatlarından daha ucuza satılıyor.

"Bilmediğiniz yerlerden kehribar diye satılan ürünlerden almayın"

Vatandaşların bilmedikleri yerlerden kehribar ürünler almaması gerektiğini belirten Kehribar Tespih Ustası Nurettin Sargın, özellikle çocuklar için yapılan ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Bazı satıcıların sahte ürünleri orijinal gibi göstererek yüksek fiyattan satmaya çalıştığını söyleyen Sargın, şunları söyledi;

"Şu anda piyasada sahte kehribarlar çok. Eline 10 tane tespih geçiren, torna alan tespihçi oldu. Biz bu durumdan ve sağlık açısından gerçek ustalar olarak şikayetçiyiz. Niye diye soracak olursanız, piyasada çok fazla epoksi maddesinden yapılan sahte kehribar ürünler dolaşıyor. Bu madde petrol artıklarından yapılıyor. Dolayısıyla petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez. Her gün ustalar kehribar diye farklı malzemeler üretiyorlar. Bunlara ateş kehribar, sıkma kehribar, zar kehribar gibi isimler koyuyorlar. Aslında bunlar epoksi dediğimiz, katalin dediğimiz tespih türlerindendir ve gerçek kehribar değildir. Yüzde yüz gerçek kehribar damla kehribardır ve bu da Rusya'dan, Dominik Cumhuriyeti bölgelerinden çıkar. Bu sebeple kesinlikle bilmediğiniz yerlerden kehribar diye ürün satın almayın. Özellikle çocuk kolyelerinde de bu yapılıyor. Çocuğunuzun sağlığı için kesinlikle bilmediğiniz yerlerden bu sahte kehribar ürünleri almayın. Piyasada büyük oyunlar da dönüyor. Mesela Beyrut kehribarını ve sıkma kehribar türlerini benzeterek 50-60 lira değerinde olacak bir malzemeyi yüksek fiyatlardan satıyorlar. Bazen bu ürünler bin lirayı buluyor ve hatta 15 bin lira fiyatına çıkanlar bile var" şeklinde konuştu.

Sahte kehribar ürünler piyasada oldukça fazla

Rusya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Sahte kehribar ürünler piyasada oldukça fazla' - Son Dakika

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