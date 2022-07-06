Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 zam yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 zam yapıldı

06.07.2022 19:19
Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 zam yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 oranında zam yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 oranında zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, belediye çalışanları ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) bağlı personel şirketlerinde çalışanları temsil eden Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığı ile belediye arasında ek protokol imzalandı.

Ek protokolle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışanların ücretlerine yüzde 41,69 oranında zam yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, buradaki konuşmasında, çalışanları enflasyona ezdirmemek için emekçiyi memnun edecek kararlar almayı sürdüreceklerini söyledi.

Tüm mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yüce, "Şehri ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Personelimizi enflasyona ezdirmemek için elimizi taşın altına koyduk. Siz varsanız biz varız, siz olmasanız hizmet olmaz." dedi.

Mevcut sözleşmenin geçerlilik süresinin yıl sonunda sona ereceğini, ancak bir iyileştirme yapma gereği duyduklarını ifade eden Yüce, "Daha önce yaptığımız zam oranlarının üzerinde güncelleme yaptık. Hak-İş ile yaptığımız ek protokolle Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ'nin personel şirketlerinde çalışan personelimizi enflasyona ezdirmemek amacıyla tüm personelimizin yevmiyelerine yüzde 41,69 oranında zam gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de hayat pahalılığını bildiklerini ve buna göre adımlar attıklarını belirterek, sendika ve çalışanlar adına Yüce'ye teşekkür etti.

Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir de "Başkanımız bir önceki toplu iş sözleşmemizde olduğu gibi işçiye sahip çıktı. Daire başkanlarımızla ve genel sekreterimizle toplantılar yaptık. Memura verilen zam ve enflasyon oranlarını inceleyerek ücretleri gözden geçirdik. Bu ücret zammından sonra 2023 yılı toplu iş sözleşmemizi hazırlayacağız ve ocak ayında yeniden bir zam kararı alınacak. Başkanımıza konfederasyonum adına çok teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
Başkan Yüce'den yüzde 41,69'lık zam müjdesi Başkan Yüce'den yüzde 41,69'lık zam müjdesi SUBÜ'nün hazırladığı 2 projeyle tarım ve istihdama katkı sağlanacak SUBÜ'nün hazırladığı 2 projeyle tarım ve istihdama katkı sağlanacak
Kaynak: AA

Hizmet İş Sendikası, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 zam yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 19:39:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 zam yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement