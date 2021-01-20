Sakarya'da 227 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 227 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 227 şişe sahte içki, 260 kullanıma hazır boş şişe, şişe doldurmada kullanılan 2 huni ve kapak, 1'i havalı 3 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.Ö. ve Ş.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.