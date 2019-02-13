Sakarya'da 50 Milyon Metreküp Atık Su Arıtıldı
7 saat önce
SAKARYA (AA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, şehir genelinde inşa edilen 6 atık su arıtma tesisi sayesinde toplamda 50 milyon metreküp atık suyu arıttıklarını bildirdi.
SAKARYA (AA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ
) Genel Müdürü Rüstem Keleş
, şehir genelinde inşa edilen 6 atık su arıtma tesisi sayesinde toplamda 50 milyon metreküp atık suyu arıttıklarını bildirdi.
Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla çevreye önemli bir koruma sağladıklarını, atık su arıtma oranını yüzde 78 seviyesine taşıyarak, dünya standartlarını yakaladıklarını belirtti.
Çevreyi korumanın en önemli öncelikleri olduğunu aktaran Keleş, "Atık su alt yapısına yönelik olarak yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Kanalizasyon ağımız en iyi şekilde çalışıyor ve su kaynaklarımıza atık su karışmıyor. Sakarya Nehri'ne atık su karışmadığı için şu anda kuzey sahil şeridimiz tertemiz durumda. Kısa süre içerisinde 2 plajımızda uluslararası temizliğin sembolü olan mavi bayrak dalgalanmaya başladı." ifadelerini kullandı. Adapazarı
'nın Süleymanbey, Bağlar
ve Köprübaşı
mahalleleri ile Ferizli
ve Söğütlü
'de kanalizasyon alt yapısı çalışmalarının sürdüğünü belirten Keleş, Taraklı
Atık Su Tesisinin inşasının devam ettiğini, Kaynarca
Atık Su Artıma Tesisinin de projesinin hazır olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:44 Kaynak: AA
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