Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 50 Milyon Metreküp Atık Su Arıtıldı

Sakarya'da 50 Milyon Metreküp Atık Su Arıtıldı

7 saat önce

SAKARYA (AA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, şehir genelinde inşa edilen 6 atık su arıtma tesisi sayesinde toplamda 50 milyon metreküp atık suyu arıttıklarını bildirdi.

Sakarya'da 50 Milyon Metreküp Atık Su Arıtıldı, System.String[]
SAKARYA (AA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, şehir genelinde inşa edilen 6 atık su arıtma tesisi sayesinde toplamda 50 milyon metreküp atık suyu arıttıklarını bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla çevreye önemli bir koruma sağladıklarını, atık su arıtma oranını yüzde 78 seviyesine taşıyarak, dünya standartlarını yakaladıklarını belirtti.

Çevreyi korumanın en önemli öncelikleri olduğunu aktaran Keleş, "Atık su alt yapısına yönelik olarak yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Kanalizasyon ağımız en iyi şekilde çalışıyor ve su kaynaklarımıza atık su karışmıyor. Sakarya Nehri'ne atık su karışmadığı için şu anda kuzey sahil şeridimiz tertemiz durumda. Kısa süre içerisinde 2 plajımızda uluslararası temizliğin sembolü olan mavi bayrak dalgalanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Adapazarı'nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı mahalleleri ile Ferizli ve Söğütlü'de kanalizasyon alt yapısı çalışmalarının sürdüğünü belirten Keleş, Taraklı Atık Su Tesisinin inşasının devam ettiğini, Kaynarca Atık Su Artıma Tesisinin de projesinin hazır olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da 2 Bine Yakın Şehit Mezarı Radarla Tespit Edildi İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi

Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 50 Milyon Metreküp Atık Su Arıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]