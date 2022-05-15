8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
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8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi

15.05.2022 14:55

Sakarya'da trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla 8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi.

Sakarya'da trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla 8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi.

Trafik Haftası kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan bisikletseverler, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar ile 1000'i aşkın bisikletli, "Trafikte Bisikletliyi Fark Et" sloganıyla düzenlenen turda yaklaşık 6 kilometre pedal çevirerek Erenler ilçesindeki Sakaryapark'a ulaştı.

Organizasyonun sonunda Yüce, "Dünya Bisiklet Şehri" olarak anılan Sakarya'da turu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız yatırımlar, düzenlediğimiz organizasyonlar ve hemşehrilerimizin desteği sayesinde Sakarya'mız, dünyada nadir şehirlerin sahip olduğu 'Bisiklet Şehri' unvanını almaya hak kazandı. Bu özelliği sayesinde hem ülkemizdeki ilk ve tek şehir olduk hem de Sakarya dünyanın sayılı şehirleri arasında yerini aldı. Bu başarı ve bu gurur Sakarya'nındır, sizindir. Sizleri yürekten kutluyor, tebrik ediyor ve destekleriniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Önem verdikleri spor tesislerinde her sene binlerce sporseveri ağırladıklarını vurgulayan Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 30'a yakın branşta 4 bine yakın sporcumuzla şehrimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ediyoruz. Muadilleri yanında ülkemizin en iyilerinden olacak bir off-road pisti inşa ediyoruz. Sadece ülkemizin değil, bölgenin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Kürek ve Kano Parkuru inşası için çalışmalarımız sürüyor. Bu projede bakanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah yakın zamanda projemizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi
8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8. Geleneksel Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika


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