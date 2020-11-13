Sakarya'da denetimler iki katına çıkartıldı - Son Dakika

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçiriliyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla sürdürülen denetimler de iki katına çıkarıldı.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin en etkili yolu olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı ve il genelinde alınan sıkı tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda şehrin her köşesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler sıklaştırıldı. Korona virüs salgını çerçevesinde vak'a sayısının düşürülmesi ve alınan tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik Vali Kaldırım'ın koordinesinde; ilçelerde başta Kaymakamların katılımı ile ilgili yetkililer ve kolluk kuvvetleri cadde ile sokaklarda, pazar yerlerinde, toplu ulaşım araçlarında ve tüm iş yerlerinde denetimleri sürdürüyor.

En önemli gündemin salgınla mücadele olduğunu ve bu konuda denetimleri iki katına çıkardıklarını söyleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Salgınla mücadelede seferberlik başlattık. Yaza nispetle oldukça riskli olan kış aylarına girmiş olduk. Kapalı alanlarda virüsün yayılım alanı daha genişleyecek. Kış mevsimi korona virüs için en çok dikkat edilmesi gereken aylar olacak. Covid-19'a dönük koruyucu aşı henüz bulunamadı. Salgınla mücadelenin şu anda tek ilacı tedbirlere uyma, kişisel önlemeleri alıp hastalığa yakalanmama. Salgınla mücadelede tüm kurumlarımız fedakarca 24 saat görev yapıyor. Bizim de bireysel olarak tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek onlara bu durumda yardımcı olmamız gerekiyor. Gelin Sakarya olarak, bütün vatandaşlarımız el ele vererek bir seferberlik ruhuyla hareket edelim, bu salgını yenelim. Bu ciddi bir sorumluluk olduğu gibi aynı zamanda kul hakkıdır" dedi.

Salgının yayılımının önlenmesi için ülke genelinde alınan kararların yanı sıra şehrin özeline göre ek kararlar almak durumunda kaldıklarını belirten ve bu konuda tüm Sakaryalıların alınan kararlara riayet etmelerinin salgının önlenmesinde büyük rol oynadığına değinen Vali Kaldırım, "Her bir vatandaşın desteğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var" dedi.

Vali Kaldırım; maske, temizlik ve mesafe kurallarına önemle uyulmasını, kalabalıktan uzak durulmasını, misafirliklere ara verilmesini, taziye, hasta ziyaretlerinin yapılmayıp telefonla yerine getirilmesini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve tedbirlere hassasiyetle uyulmasını istedi. - SAKARYA