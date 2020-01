Sakarya'da 'Eğitimciler Kampı' başladı - Son Dakika

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Eğitimciler kampı' Sakarya'da başladı. Kampın ilk dersine katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş yaptığı açıklamada, "Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün artık bir gelenek haline gelmiş olan Kış Kamplarının 5'incisinde bugün Türkiye genelinde 15 ilde 15 ayrı merkezde kamplarımızın startını veriyoruz" dedi.



Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 5. Tematik Kış Kampları kapsamında 'Eğitimciler kampı' 15 ilde eş zamanlı olarak başladı. Kampların biriside Sakarya'da da başladı. 5 gün sürecek olan eğitim kampının ilk dersi Arifiye ilçesinde bulunan Arifiye Kültür Merkezinde başladı. Kampa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'da katıldı. Saygı duruşunun bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.



Gerçekleşen kampta ilk konuşmayı yapan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Başarısına muhtaç olduğumuz, başarısını hedeflediğimiz konular içerisinde hiç şüphe yok ki eğitim konusu en başta geliyor. Her ülke ve her millet gibi bizde bu başarıyı sağlamak için önemli gayretler yürütüyoruz. Üniversitelerimiz öğretmen adaylarımıza eğitim verirken Gençlik Spor Bakanlığımızda bu çorbada tuzu olacak buna önemli katkı sağlayacak faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor. Başarılar ayrıntılarda gizli, ayrıntılardaki hususlar sizleri öne çıkaracak hususlar olacak. Böyle bir programda buraya gelmiş olanlar ile bu program dışında kalmış olanlarla bir fark oluşturacaklar. İyi bir eğitim için vazgeçilmez olan en önemli husus öğretmenlerimizin kalitesi bu kaliteyi arttıracak olan hususlar neyse ona katkıda bulunacak her faaliyette bizler için çok önemli çok kıymetli" dedi.



Kış kamplarının 15 ilde 15 ayrı merkezde kamplara start verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, "Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün artık bir gelenek haline gelmiş olan Kış Kamplarının 5'incisinde bugün Türkiye genelinde 15 ilde 15 ayrı merkezde kamplarımızın startını veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız kamplar düzenliyor hem yaz hem kış kampları. Yaz kamplarımızı 38 ayrı kampta ki sayı artacak bu sene 40'ı geçeceğiz, 40 ayrı kampta daha çok lise düzeyinde öğrencilerimizle yapıyoruz. Yine Türkiye'nin değişik yerlerinde yapıyoruz ama sizin bulunduğunuz bu ortamda olduğu gibi Türkiye'nin her yerinden hatta Balkanlar'dan, Orta Asya'dan, Kıbrıs'tan yani Gönül Coğrafyamız dediğimiz her coğrafyadan gelen geçen sene, geçtiğimiz yaz 124 bin öğrenciyle gerçekleştirdik. İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hedef büyüterek bu önümüzde ki yaz bunu 250 bine çıkaracak şekilde, 250 bin gencimizi yazın kamplara alıyoruz" diye konuştu.



Farklı illerde farklı temaların olduğunu belirten Baydaş, "15 ilde de KYK'de kalan öğrencilerimizi kış kampında misafir ediyoruz. ve bu 15 ilde 15 ayrı tema ile gerçekleştiriyoruz. Biz bugün eğitimciler kampındayız, başka şehirlerimizde farklı temalarda kamplarımız var. Kamplarımızda alanlarında söz sahibi olmuş, sözü dinlenir ve Türkiye'de temayüz etmiş çok kıymetli konuşmacılar ile gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Ne amaçlıyor ve bunları ne için yapıyoruz diyecek olursak, temel birkaç hedefimiz ve amacımız var. 1'incisi tanışma ve kaynaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kaynaşma sağlandıktan sonra 2'nci amacımız burada kıymetli konuşmacılar ile tecrübe paylaşımı, aktarımıyla istifadeyi artırmak, faydayı artırmak, o tecrübeden gençlerimizin faydalanmasını sağlamak, o kıymetli konukların, sanatçıların, bilim-sanat adamlarının bilgi ve tecrübelerinden istifade ederek onları tanımak" diye konuştu.



Ortak doğrular üzerinde ortak hedefler üzerinde buluşmanın bu kamplar sayesinde olacağını belirten Bakan Yardımcısı Baydaş, "Ülkenin yarınının da eğitim ile ilgili söz sahibi olacak siz kıymetli arkadaşlarımızın ortak bir takım doğrular üzerinde, ortak bir takım hedefler üzerinde buluşmasını bu kamplar ile sağlayacağız inşallah. Bir defa eğitim ile ilgili söz sahibi olacak gençlerin, kişilerin 3 hususu çok iyi irdelemeleri ve 3 hususla ilgili fikir sahibi olmaları lazım. Bu hususlardan 1'incisi coğrafyayı tanımamız lazım. Bu ülkenin coğrafyasını iyi tanımamız ve iyi bilmemiz lazım. Bu coğrafya bizim birlik, beraberliğimizin sembolü olan bir coğrafya. 2. husus eğitimci olarak önümüze gelecek gençlerin yarınlar için ne cevherler sakladığını, yarın karşımıza hangi kimlik ile hangi vasıf ile çıktığını, 20 yıl sonrasını hayal edip ona göre temas etmek ve ona göre dokunmak lazım. ve son olarak ise; bulunduğumuz bu coğrafyanın, ülkenin tarihini tanımak. 3'üncü ortak tanımamız gereken ve bizi ortak yerde buluşturacak şey, ortak tarihimiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA