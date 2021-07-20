İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ş.Y. idaresindeki 54 AES 229 plakalı otomobil, Sarıcalar mevkisinde tali yoldan çıkan E.Ç. yönetimindeki 54 YE 449 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulan E.Ç'nin aracı ikiye bölündü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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