Sakarya'da Mehmet Akif anıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, "Duruş ve Onur Abidesi: Mehmet Akif" konulu söyleşi ve imza günü programı ile devam etti. Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programa Yazar Yusuf Tosun da konuk olarak katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Yazar Yusuf Tosun, "Bizler Mehmet Akif'in şair yönünü biliyoruz. İstiklal Marşı'nın şairi, Çanakkale Destanı'nın ya da Safahat kitabının yazarı olarak tanıyoruz. Ancak Mehmet Akif'in en büyük şiiri nedir diye sorarsanız ne İstiklal Marşı ne Safahat ne de Çanakkale Destanı'dır derim. Mehmet Akif'in en büyük eseri bana göre onun kişiliğidir şahsiyetidir." dedi.

Yazar Tosun, "Mehmet Akif, Çanakkale cephesinde bulunmadan o atmosferi yazmış, günümüze aktarabilmiş usta bir şair ve yazardı ki nice şairler Çanakkale cephesinde var olmasına rağmen Mehmet Akif'in kalemi kadar güçlü bir yazı ya da şiir elde edememiştir. Mehmet Akif o gece Çanakkale cephesine gidemedi, o atmosferi göremedi belki ama yüreğinde hissettiği vatan sevgisi ile Çanakkale Destanı'nı yazabilen ulvi bir şairimizdir." ifadelerini kullandı.