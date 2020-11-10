Sakarya'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

SAKARYA Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla kentteki pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun sigara kullanma amacıyla ihlal edilmesi nedeniyle pazar yerlerinde sigara kullanımı yasaklandı. Karar, 12 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Karara uymayanlara idari para cezası kesilecek. Vali Kaldırım, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaldırım, açıklamasında, "İl Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız karar gereğince tüm pazar yerlerinde girişlerin denetimli yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı tutulmasına, maske takmayanların alınmamasına, vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına, karar verilmiştir" dedi.