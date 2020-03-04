Sakarya'da sığınmacılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da sığınmacılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Sakarya'da sığınmacılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Sakarya'da yaşayan Irak ve Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Sakarya'da sığınmacılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Sakarya'da yaşayan Irak ve Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Kent merkezinde sığınmacılar tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Irak'ın Kerkük kentinden Abdussamed Türkmani, Suriye ve Irak halkının Türk halkının acılarını paylaştığını belirtti.

Ülkelerinde yaşanan savaşlardan sonra geldikleri Türkiye'de misafirperver bir şekilde karşılandıklarını ve halkın ekmeğini kendileriyle bölüştüğünü dile getiren Türkmani, bu zor süreçte Türk askerinin yanında olduklarını ve üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından Suriyeli ortaokul öğrencisi Türk halkına destek açıklamasını okudu.

Ardından İdlib'de şehit düşen askerler için Fatiha suresi okundu, dualar edildi.

Açıklama sırasında Iraklı ve Suriyeliler tarafından Türk bayrağı, "acınız acımızdır, başımız sağ olsun" yazılı pankart açtı, destek sloganı attı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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