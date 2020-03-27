Sakarya'da trafik ışıklarında korona virüse karşı, 'Evde kal' ve 'Eve git' çağrısı - Son Dakika

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa ise 'Eve git' yazıları yerleştirildi.



Dünya genelinde ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler ve salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyarılar yapılmıştı. Bu kapsamda vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla harekete geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik sinyalizasyon sistemlerinde çalışma başlattı. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Bulvar, Gümrükönü, Soğanpazarı, Yeni Cami ve Devlet Hastanesi'nde ki muhtelif kavşaklarda bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa da 'Eve git' yazıları yerleştirildi. Trafik sinyalizasyon sistemlerindeki uyarıları gören vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Türk halkının bu konuda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğine değindiler.



Bütün ülke olarak bu hastalığı yeneceğiz İnşallah



Yapılan uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirten Emekli Rasim Çelik, "Bir işim vardı ve bankaya geldi. Devletimizin ve belediyemizin bu çalışmasından memnunuz. Bu süreçte yaşadığımız zorluklara da devletimiz çok iyi önlemler aldı. Keşke bu süreçte o hal ilan edilip vatandaşlarımız evden çıkmasaydı ve devletimiz daha iyi çalışsaydı. Trafik ışıklarındaki ibareler gerçekten çok iyi bir bilinçlendirme ben şahsım adıma bu uygulamadan çok memnunum. Bu süreçte Allah yar ve yardımcımız olsun. Devletimiz büyük bir devlettir. Bütün ülke olarak bu hastalığı yeneceğiz inşallah" dedi.



Halkın bilinçlenmesi açısından güzel bir uygulama



Yapılan uygulama hakkında konuşan ve korona virüs salgına karşı insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve evde kalması gerektiğini vurgulayan taksici Bülent Büke, " Bu yapıla uygulama gerçekten güzel bir uygulama. 65 yaş üstü vatandaşların gerçekten evde kalması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Sakarya'da da halkın bilinçlendirilmesi açısından gerçekten güzel bir uygulama. Vatandaşların gerçekten bu konuya duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. İnsanların bu konuda bilinçlendirilmesi güzel insanlar yapılan uyarılara rağmen dışarıda ve bilinçlendirilmesi iyi oldu. Duruma sadece 65 yaş üstü olarak bakmamak lazım korona virüs salgına karşı bütün insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarına ve evde kalması gerektiğine inanıyorum. Şuan da bakıyorum işi olanda dışarıda olmayanda dışarıda insanların evde kalmaları kendi sağlıkları açısından çok önemli" diye konuştu. - SAKARYA