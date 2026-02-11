Sakarya\'daki Su Çarkı Yenileniyor

Sakarya'nın merkezinde yer alan ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan çarkta yeniden su akışı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının çalışmaları kapsamında Aziz Duran Parkı'nda şehrin simgesi olan su çarkı ve yel değirmeni restorasyonla yeni bir yüze kavuşacak.

Yıllar içinde deformasyona uğrayan çark ve değirmen, aslına uygun şekilde yenilenerek güvenli ve estetik bir görünüme sahip olacak.

Söküm işlemi tamamlanan çarkın ahşap taşıyıcıları, mekanik sistemleri ve kule bölümü elden geçiriliyor. Çark içindeki yel değirmeninde ise restorasyon çalışmalarının yüzde 80'lik bölümü tamamlandı.

Eskiyen ve risk oluşturan ahşap taşıyıcıların büyük bölümü sökülerek yenileriyle değiştirildi. Yapının ana taşıyıcı unsurları uzun ömürlü olacak şekilde yeniden ele alınıyor.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla çark ve yel değirmeni yeniden ziyarete açılacak.