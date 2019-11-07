Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Topluluğu tarafından "Yurt Dışında Eğitim, Staj ve Gönüllülük" semineri düzenlendi.

SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde gerçekleştirilen seminere, Genç Gelişim ve Girişim Derneği Başkanı Mahmut Kılıç, AISEC Pazarlama Departmanı Lideri İbrahim Karlıdağ ve SAÜ öğrencisi Özlem Tunç konuşmacı olarak katıldı.

Kılıç, burada yaptığı açıklamada, sosyal-kültürel gelişmelere katkı sağlayan derneğin Sakarya'da kurulduğunu, ulusal ve uluslararası gençlik projelerini destekleyen bir yapıda olduklarını belirtti.

Avrupa gönüllülük hizmeti ve uluslararası anlamda sosyal içerikli projelere nasıl katılınabileceğini anlatan Kılıç, bu tür projelerin Sakarya kapsamındaki gençlere farkındalık yaratacağını ifade etti.

Kılıç, öğrenci olan veya olmayan, 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerin, derneklerine üye olabileceklerini de sözlerine ekledi.

AISEC Pazarlama Departmanı Lideri İbrahim Karlıdağ ise AISEC'in vizyonunun gönüllülük potansiyelini en iyi şekilde kullanarak dünya barışına katkı sağlamak olduğunu anlattı.

AISEC programları hakkında bilgiler veren Karlıdağ, kısa ve uzun dönemli staj imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

SAÜ öğrencisi Özlem Tunç da Erasmus programı hakkında tecrübelerini aktardı.

SAÜ'de "Nefesine Doy Yaşamına Doy" eğitim semineri

Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından "Nefesine Doy Yaşamına Doy"" başlıklı bir eğitim düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, yoga eğitmeni ve nefes uzmanı Nejla Ceylan Özveren katıldı.

Özveren, burada yaptığı konuşmada, doğru nefes almanın nasıl olması gerektiği, nefes ve sinir sistemi ilişkisi ile doğru nefesin faydaları gibi konulara değindi.

Yetersiz nefes alındığında baş dönmesi oluşabileceğini ifade eden Özveren, "Nefes, algılarımızın ve düşüncelerimizin aslında bir yansımasıdır. Doğru nefes alıp vermeyi bilirsek solunum sistemimizin verimliliğini de artırmış oluruz." ifadesini kullandı.

Özveren, Pranayama (nefes kontrolü) adı verilen nefes çalışmasını uygulamalı olarak göstererek eğitimini tamamladı.

Özel güvenlik görevlilerine "Güvenli Okul Projesi" eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Projesi" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimde "Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Genel Kollukla İlişkiler, Etkili İletişim, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri, Toplum Destekli Polislik ve Çocukların Suçtan Korunması konularında, 227 Özel Güvenlik Görevlisine eğitim verilmiştir." ifadelerine yer verildi.