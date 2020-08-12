Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı "Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Planı' için hazırlıklara başladı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı "Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Planı' için hazırlıklara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin sera gazı envanter raporunun çıktılarına göre hazırlanacak çalışma ile Sakarya'da iklim değişikliğinin etkileri en aza indirilecek.

2019 yılında MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlanan sera gazı envanter raporu ile önemli bir adım atan Büyükşehir Belediyesi, temiz hava ve çevre için kentsel enerji ve sera gazı salınımlarının da azaltılmasında etkin rol üstlenecek.

Sakarya için hazırlanan sera gazı envanter raporu temel alınarak şehrin enerji verimliliği başta olmak üzere yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji arzının, etkin enerji kullanımının yanı sıra ekonomik katma değer ve istihdam üreten iklim dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje için hazırlıklar başladı.

Botanik Vadisi'nde biberiye hasadı başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi'nde ekilen biberiyelerin hasadını gerçekleştirdi.

Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan Melen su hattı üzerinde 70 kilometre uzunluğunda olan Botanik Vadisi'ne ekilen 220 bin adet biberiyenin ilk hasadına Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Elçin ve Fidan AŞ Genel Müdürü Uğur Pulat da katıldı.

Daha önce lavanta ve adaçayı bitkilerinin hasatlarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Yüce, tıbbi ve aromatik bitkilerle dolu vadide ayrıca bisiklet ve doğaseverler için 15 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu inşa çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

Melen Botanik Vadisi'nin adeta bir cennet köşesi olacağını ifade eden Yüce, "70 kilometre uzunluğa sahip olan, Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerimizin sınırlarında yer alan Melen Botanik Vadimizde daha önce ıhlamur ile adaçayı bitkilerinin hasadını gerçekleştirmiştik. Bugün de 220 bin adet biberiyenin hasadına başladık. Tamamen organik olan biberiyenin hasadını da benzinli kesim aletleri yerine şarjlı kesim aletlerini tercih ederek organik yollarla gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin en güzel kokulu vadisi olan Melen Botanik Vadimizde ayrıca hemşehrilerimiz için çeşitli bitkilerin arasında denizin maviliği eşliğinde bisiklet ve yürüyüş imkanı sunacak yeni bir projeyi de bölgemize kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

SAÜ bölümleri işverenlerin gözdesi oldu

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları, Kariyer.net tarafından yayınlanan İşveren İlgi Endeksi'nde en çok ilgi gören bölüm mezunları oldu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net, üye bilgileri ile yaptığı çalışmada farklı sıralamalar oluşturarak tercih sürecindeki adaylara ve ebeveynlere yardımcı olacak "İşveren İlgi Endeksi"ni açıkladı.

SAÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) bölümü, Türkiye'deki diğer üniversitelerin İKY bölümleri arasında işverenlerin en çok ilgi gösterdiği bölüm oldu. Sakarya Üniversitesi, üniversiteler arası sıralamada ise mezunları işverenlerin en çok ilgi gösterdiği üniversitelerden birisi olarak yüzde 20'lik dilimde yer aldı.

Çalışmada son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon dijital hareketi incelendi. Daha sonra bu hareketler 2 milyon adayın özgeçmişlerindeki bilgiler ile eşleştirilerek 10 parametre üzerinden endeks değerleri oluşturuldu. Mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızları, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha sık ilgi gösterdikleri belirlendi. Çalışmada işverenlerin gözünden en fazla ilgi gören "üniversiteler", "bölümler" ve "üniversiteler ve bölümler" sıralamaları 3 ayrı kategoride açıklandı.

Sakarya Üniversitesinin diğer bölümleri de sıralamada kendi bölümleri arasında işverenlerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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