Sakarya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Sakarya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

16.08.2022 12:04
Sakarya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karasu- Kocaali kara yolu Ankara Caddesi'nde S.G. idaresindeki 41 NY 615 plakalı kamyonet, Küçükboğaz mevkisinde ters yönden gelen Selim Can A. (26) kontrolündeki 34 EEY 227 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Kerem S. (27), yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Selim Can A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Kerem S. de sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Selim Can, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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