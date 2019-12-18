Sakarya polisinden yolcu ve yük taşımacılığı yapan şoförlere kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Sakarya'da şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan şoförler, kış lastiği konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Ünal, otogar ve kamyon tır garajındaki şoförleri ziyaret etti.

Şoförlere broşür dağıtan Ünal, kış lastiğinin faydaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kış lastiklerinin +7 derecenin altındaki kış koşullarına uygun tekniklerle donatıldığını aktaran Ünal, "Kış lastiklerinin diş derinliği, yaz lastiklerine oranla daha fazladır. Sırt deseninde daha fazla kılcal kanal bulunur, omuz bloklarının bir dişli yapısı vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar." dedi.

Ünal, Türkiye'de yolcu ve yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık- 1 Nisan tarihlerinde kış lastiği takmasının zorunlu olduğunu anımsatarak, "Kış lastiği takmayan araçlara 625 lira ceza yazılıyor. Bu ceza miktarı sadece aralık ayı için geçerli. Kış lastiği takmamanın cezası, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artış gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"Islak zeminde sürüş emniyetini arttırır"

Sakarya Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Pekbal da gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörlerinin ülkedeki tüm araçları etkilediğini belirterek, özellikle kışa girerken herkesin araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırması gerektiğini kaydetti.

Aracın kış hazırlığının külfet gibi görülmemesi gerektiğini dile getiren Pekbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kış lastikleri özel karışımı sayesinde +7 derecenin altında sertleşmeyerek yola tutunma özelliğini korur. İçerisindeki yüksek silika oranı yola daha güçlü tutunmasını sağlar. Islak zeminde sürüş emniyetini arttırır. Bu özellikleri sayesinde kış lastikleri yaz lastiklerine oranla daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesine sahiptir. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiği ve araç bakımının önemi büyük. Ayrıca, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu, kış lastiğinin de yetersiz kaldığı durumlarda sürücülerin araçlarında kış mevsiminde bulundurulması zorunlu olan patinaj zinciri ve diğer avadanlıkları bulundurarak ihtiyaç halinde kullanılması durumunda meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilecektir. Şoför esnafımızı ziyaret ederek, faydalı bilgiler sunan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."