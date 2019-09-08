Son Dakika Haberleri: Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona eriyor
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Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona eriyor

1 saat önce

Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona eriyor Cankurtaran ekipleri şuana kadar 890 kişiyi boğulmaktan kurtardıSAKARYA - Sakarya'nın Karadeniz sahilerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 890 kişiyi kurtardı.

Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona eriyor

Cankurtaran ekipleri şuana kadar 890 kişiyi boğulmaktan kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Karadeniz sahilerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 890 kişiyi kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor. Cankurtaran ekipleri Kaynarca Karaboğaz, Karasu ve Kocaali'de 1 Haziran Cumartesi günü 40 gözetleme kulesi, 1 jetski, 2 zodyak bot ile boğulma vakalarına karşı aktif olarak müdahale etmeye başladı. Yaz sezonu başından itibaren sahillerde görevini sürdüren ekipleri 19 Eylül'e kadar görev yapacak.

Son günlerine giren Sakarya sahillerinde 3 kişi boğularak hayatını kaybederken, 890 kişi boğulmaktan ekiplerce kurtarıldı.

Cankurtaran, Sakarya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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