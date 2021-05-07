Sakarya Üniversitesinden çevrimiçi "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" online çevrim içi gerçekleştirildi.

SAÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından İlahiyat Fakültesinin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ramazan ayının bereket getirmesini ve salgın günlerinin sona ermesi için vesile olmasını niyaz etti.

Rektör Savaşan, topraklarımızda Kur'an'ı güzel okuyarak sedasını kalplere nakşetme çabası gösterildiğini ve mesajının da toplum olarak adeta içselleştirildiğini anlattı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemin bir an önce atlatılıp önceki yaşantımıza döndükten sonra yarışmanın da önceden olduğu gibi yüz yüze gerçekleştirilebilmesi temennisinde bulundu.

Hz. Peygamber'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." hadisini hatırlatan Bostancı, Kur'an'ın hidayet rehberi olmasının manasına nüfuz edilmesi, mesajının benimsenmesi ve hayata aktarılması ile mümkün olacağını vurguladı.

Bostancı, yarışmaya İlahiyat Fakültesi dışındaki fakültelerden de öğrencilerin katılması ve Çalışma Ekonomisi Bölümünden bir öğrencinin finale kalmış olmasından dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Yarışmada SAÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Karataş, Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Öğr. Gör. İlyas Şanlı, Öğr. Gör. Musa Öziş, ve Orhan Camii İmam-Hatibi Mustafa Aydın seçici kurul üyeleri olarak yer aldı.

22 öğrencinin başvurduğu ve yapılan ön eleme sonucunda 9'unun finale kaldığı yarışmada İbrahim Deniz birinci, Resul Caner ikinci ve Mehmet Yıldız üçüncü oldu.

Program online ödül töreninin ardından sona erdi.