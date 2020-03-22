Sakaryasporlu bazı futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, kaleci Oğuz Çalışkan ve oğlu Ali Mert, futbolcular Abdulaziz Solmaz, Hasan Bilal ve Ahmet Furkan Özcan yer aldı.

Oğlunun "Tatangalar, tüm Türkiye evden çıkmayın." çağrısının ardından söz alan kaleci Oğuz Çalışkan, "Biz evdeyiz, siz de evde kalın." mesajı verdi.

Futbolcular da "Tüm Sakarya ve Sakaryasporlular, zorlu dönemde 'ben' demeden 'biz' diyerek evlerinizde kalın, biz evimizdeyiz. Bu süreci en iyi şekilde atlatmak için bizler evlerimizdeyiz, sizler de lütfen evlerinizde kalın. Biz evimizdeyiz, lütfen siz de evinizde kalın." diyerek çağrıda bulundu.