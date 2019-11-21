Son Dakika Haberleri: Saldırgan, kadın öğretmeni sınıfta defalarca yumrukladı
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Saldırgan, kadın öğretmeni sınıfta defalarca yumrukladı

6 saat önce

Çin'de kadın öğretmen, öğrencisinin velisi ile sınıfta konuştuğu sırada içeriye giren saldırgan tarafından darbedildi.

Saldırgan, kadın öğretmeni sınıfta defalarca yumrukladı, System.String[]

Çin'de kadın öğretmen, öğrencisinin velisi ile sınıfta konuştuğu sırada içeriye giren saldırgan tarafından darbedildi. Polis, saldırganı arıyor.

Olay, Çin'in Hunan eyaletindeki Hengyang kentinde, Hengnan Xinghuo İlkokulu'nda 16 Kasım'da meydana geldi. Kadın öğretmen, sınıfta bir öğrencisinin velisi ile görüştüğü sırada içeriye giren saldırgan tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın aniden öğretmenin başına yumruk atmaya başladığı, öğretmenin ise elleriyle kendini korumaya çalıştığı görüldü.

Yerel medya, saldırganın okuldan motosiklet ile kaçtığını ve hala polis tarafından arandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Sınıftan görüntü

-Saldırganın girişi

-Öğretmeni darp etme anları


Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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