Son Dakika Haberleri: Salman: "Bursa ile Ankara arasında köprüyüz"
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Salman: "Bursa ile Ankara arasında köprüyüz"

1 saat önce

Bursa'nın su, tarım, ticaret, enerji ve finans sektörlerindeki son durumlarını görmek isteyen AK Parti İl Başkanı Aypan Salman, kamu ve özel kurumlara yönelik ziyaret turu başlattı.

Salman:
Bursa'nın su, tarım, ticaret, enerji ve finans sektörlerindeki son durumlarını görmek isteyen AK Parti İl Başkanı Aypan Salman, kamu ve özel kurumlara yönelik ziyaret turu başlattı.

Salman, DSİ Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Halkbank Bölge Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü, TSE Bölge Müdürlüğü, TÜİK Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve LİMAK Uludağ Elektrik Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaretler hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bakanlıkların taşra teşkilatlarının, merkezle doğrudan bağı olan ve buradaki yatırım ve hizmetleri sürdüren kurum ve kuruluşlar olarak çok önemli olduğunu vurguladı. Ziyaretlerde, kurumun en yetkili ağzından Bursa'ya yönelik planlama, proje ve inşa aşamasındaki hizmetleri net olarak görebildiklerini kaydeden Salman, "Kurumlarımızın müdürleriyle yatırımların ve hizmetlerin ne aşamada olduğunu ve muhtemel eksiklerin giderilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Siyaset kurumu olarak bürokrasideki aksaklıkların, tıkanıklıkların önünü açabilmek, Ankara ile Bursa arasında köprü olabilmek adına faydalı ziyaretler gerçekleştirdik. Bursa'ya yönelik hizmet ve yatırımların kesintisiz devam ettiğini görmek bizi fazlasıyla mutlu etti. Ziyaretlerimizi önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz" dedi. - BURSA
Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
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