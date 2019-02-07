Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Samandağ Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

1 saat önce

Samandağ Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mithat Nehir'in başkanlığında gerçekleşti.

Samandağ Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti, System.String[]

7 Şubat 2019 Perşembe günü saat 10:00'da Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda gerçekleşen meclis toplantısı yoklama ile başladı.

2019 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısının maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Görüşülüp karara bağlanan maddeler ;

1. Bir önceki meclis toplantısı tutanak özeti görüşülüp oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

2. 04. 01. 2019 tarih ve 08 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen plan tadilat dosyası görüşülüp oy birliği ile karara bağlandı.

3. İmar planı tadilatları ile ilgili talepler talep dosyası olmadığından görüşülmedi.

4. Belediye Meclisinin Mart ayında yapacağı olağan meclis toplantısının 07.03.2019 Perşembe günü saat 10:00'da belediye hizmet binası toplantı salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, gündem maddelerine ek olarak meclise iki önerge sundu. Başkan Nehir'in sunduğu önergeler oy birliği ile kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

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