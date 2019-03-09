Son Dakika Haberleri: Samet Aybaba: "İlk 45 Dakika 3 Tane Net Pozisyon Girdik"

Samet Aybaba: "İlk 45 Dakika 3 Tane Net Pozisyon Girdik"

1 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kazansaydık bizim için çok önemli bir ivme olacaktı" dedi.

Samet Aybaba:
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kazansaydık bizim için çok önemli bir ivme olacaktı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Bursaspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, net pozisyonları değerlendiremediklerini aktardı. Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuna çok iyi başladık. İlk 45 dakika 3 tane net pozisyon girdik. Bizim gibi şiddetle puana ihtiyacı olan takımların bu pozisyonlardan boş dönmemesi lazım. Döndüğünde sorun başlıyor. Oyuncuların güvenlerinde düşüş başlıyor. Sonlandırma sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz. İkinci yarı oyun dengelendi. Rakip takımda pozisyonlara girdi. Biz de birkaç tane net pozisyona girdik. Beraberlik bir puan deplasmanda yapacak bir şey yok. Kazansaydık bizim için çok önemli bir ivme olacaktı." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

Spor
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