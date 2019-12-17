Şampiyon hokeycilerden Kaymakam Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyon hokeycilerden Kaymakam Aktaş'a ziyaret - Son Dakika Spor

Şampiyon hokeycilerden Kaymakam Aktaş'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonasında birincisi olan ve Süper Lig'e yükselen Suruç Salon Hokey takımı, Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Şampiyon hokeycilerden Kaymakam Aktaş'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonasında birincisi olan ve Süper Lig'e yükselen Suruç Salon Hokey takımı, Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, takımı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Spora ve sporculara destek vermeye gayret ettiklerini ifade eden Aktaş, "Suruç'ta tüm sportif faaliyetlere ve sporculara desteğimiz tam. Verdiğimiz desteklerle ilçemizin ve bölgenin tek takımı olan Suruç Salon Hokey takımımızı Malatya'da yapılan müsabakalarda hem Türkiye şampiyonu oldu hem de Süper Lige çıkma başarısı gösterdiler. Sporcu kardeşlerimin gözlerinden öper, teknik heyeti tebrik ediyorum." dedi.

Takım Antrenörü Abit Bostancı da verdikleri desteklerden ötürü Aktaş'a teşekkür ederek, Süper ligde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Suruç Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel Aktaş'a plaket takdim etti.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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