UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçlarıyla sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak. Tamamı yarın TSİ 23.00'te yapılacak 18 müsabakayla birlikte lig aşaması da tamamlanmış olacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Devler Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle: