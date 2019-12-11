Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan ilk 8 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün E, F, G ve H gruplarında son hafta maçları yapıldı. E Grubu'nda Liverpool, Napoli; F Grubu'nda Barcelona, Borussia Dortmund; G Grubu'nda Leipzig, Lyon ve H Grubu'nda Valencia ile Chelsea oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarından çıkmayı başaran ilk 8 takım oldu.



E GRUBU'NDA LİDER LIVERPOOL



UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dün oynanan maçlar sonucunda Liverpool gruptan lider olarak çıktı. İngiliz ekibi deplasmanda Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve E Grubu'nu lider tamamladı. Grubun diğer maçında ise Napoli evinde Genk'i 4-0 mağlup etti ve puanını 12'ye çıkararak grupta ikinci sıradan son 16 biletini aldı. E Grubu'nda Salzburg ise grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.



F GRUBU'NDA INTER'E ŞOK



Devler Ligi F Grubu'nda ise Barcelona deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup ederek rakibini saf dışı bıraktı ve puanını 14'e yükselterek grubu birinci sırada tamamladı. Bu mağlubiyet ile birlikte 7 puanda kalan Inter, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmanın 86'ncı dakikasında İspanyol ekibinin galibiyet golünü atan Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.



F Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Borussia Dortmund evinde ağırladığı Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti ve grubu ikinci sırada tamamladı.



G GRUBU'DA LEIPZIG İSTEDİĞİNİ ALDI



Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ise Almanya'nın Leipzig takımı deplasmanda Lyon ile 2-2 berabere kalarak puanını 11'e yükseltti ve grubu lider tamamladı. Lyon bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.



Grubun diğer müsabakasında Benfica evinde Zenit'i 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.



H GRUBU'NDA AJAX'A ŞOK



UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son maçlar öncesi grupta lider konumda bulunan Ajax, kendi sahasında Valencia'ya 1-0 mağlup olarak grupta üçüncü sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi ile teselli buldu. Valencia ise bu galibiyetle H Grubu'nda lider olarak son 16 turu vizesini aldı.



Grubun diğer maçında Chelsea evinde milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille'i 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcular karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, mücadelede 90 dakika forma giydi.



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