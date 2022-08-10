Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi - Son Dakika
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Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi

10.08.2022 15:14
Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu dağıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yem Bitkileri Ekim Alanlarını Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere silajlık mısır desteği sağladı.

Belediye bünyesinde görevli ziraat mühendisleri de tarlaları gezerek üreticilere danışmanlık desteği sunuyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Kanca, Karadeniz Bölgesi'nde yem bitkilerinin yaygın olarak yetişmesine rağmen hala bu konuda açık olduğuna dikkati çekti.

Kanca, "Biz bu açığı kapatmak adına Başkanımız Mustafa Demir'in çizdiği vizyon doğrultusunda destekler sunuyoruz. Yaptığımız çalışmaların üreticilerimize bolluk ve bereket getirmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Beş yıldır silajlık mısır üreten Ahmet Kahramanoğlu ise şunları kaydetti:

"Bu desteklerden çok yarar gördük. Her gün maliyetlerin arttığı düşünülünce bu destekler ilaç gibi geldi. Büyükşehir Belediyesine, Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi - Son Dakika
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