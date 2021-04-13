Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu

13.04.2021 12:24

- Samsun kentsel dönüşüyor Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kentsel dönüşümün Samsun'da hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, konut ve sanayi dönüşüm alanlarında inşaatların yükseldiğini söyledi.

- Samsun kentsel dönüşüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kentsel dönüşümün Samsun'da hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, konut ve sanayi dönüşüm alanlarında inşaatların yükseldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nce 2020 yılı faaliyet raporu hazırlandı. Genel Sekreter İlham Bayram da mecliste söz alarak geçen yıl yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bayram, kentsel dönüşüm, şehir planlaması, yol yapım çalışmaları ve birçok proje hakkında bilgi verdi.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok hızlı hareket ettik"

Devam eden ve başlanacak kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Sekreter İlhan Bayram, "Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok hızlı hareket edildi. Şu anda 2. sene dolmadan ihaleler yapıldı, sahada çalışılıyor. Kentsel dönüşümün başarısı aslında olduğunuz yerde dönüştürmek zor. Rezerv alan bulup, oralarda konut alan üretmeniz lazım. Bu mantıktan hareketle Kıran Mahallesi'nde 2 ayrı etapta 1404 konut, 37 dükkanın inşaatı seri bir şekilde devam ediyor. Buraya Saitbey, Ulugazi, Kökçüoğlu Mahallelerindeki hak sahiplerine rezerv alandan isterse daire sahibi olmaları imkanı getirilecek. Böylelikle buralarda da kentsel dönüşüm rahatlıkla temin edilmiş olacak. Canik Yenimahalle'de Şehirbahçe Konutları, buralarda rezerv alandır. 676 adet konut, 22 adet iş merkezi. İlk buranın inşası başlamıştı, hızlı bir şekilde devam ediyor. Buraya Canik Soğuksu Mahallesi'nde bulunan hak sahiplerinden isteyenleri getireceğiz. Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projemiz var. Burada 2 bin 180 adet konut, 63 bloktan oluşmak üzere şu anda projeleri devam ediyor. Bakanlık ile planlama çalışmaları devam ediyor. Kısa bir sürede onaylanmasını bekliyoruz" dedi.

"Gülsan'daki esnafı Toybelen'deki 1526 dükkana taşıyacağız"

Gülsan esnafının Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlara ve ticari birimlere taşınacağını dile getiren İlhan Bayram, "Sanayi dönüşümü Toybelen bizim için önemli. 5 Ekim'de ihalesi yapıldı. 1526 dükkan, 100 ve 200 m2 olmak üzere 82 adet de ticari birim var. Şu anda inşaat devam ediyor. Gülsan'daki sanat erbabını buraya taşıyacağız. Burada dükkan sayısı çok fazla, daha sonra da çevredeki sanayi sitelerinden buraya gelecekler olacak. 31 Mayıs'a kadar başvuru süresi devam ediyor. Saathane Meydanı düzenleme çalışmalarımız var. Buranın çevresi kamulaştırılarak boşaltıldı. Burada geçmiş ile yarını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Taşhan, Saathane, Medrese, cami ve Büyük Cami ile ilgili işlemler yapılıyor. Buradaki tarihi geçmişi ortaya çıkarmaya çalıştık. Çevresindeki bu yapıyla uyuşmayan dokuyu kamulaştırdık. 4 ayrı blok halinde sözleşme bedelleri yapıldı. Buralara dükkanlar yapılacak" diye konuştu.

Yol yapım çalışmalarından da bahseden Bayram, şunları söyledi:

"Şu anda toplam yol ağımız 4 bin 542 km, merkezler hariç. Devraldığımız zamana kadar 2 bin 31 km'si yapılmıştı. 2019'da 448 km yol yapıldı. Geçen sene bin 200 km'yi geçtik. Bu sene bin 400 km planlandı. 2022'ye de 667 km bir yol ihtiyacı kalacak. Yollarda sadece metraj büyümedi, yol kalitesi de iyileşti. 7 metreden daha dar yol yapmıyoruz. Yol yapım ve kaplama bedelleri kadar genişletme çalışmaları yapıyoruz. Yol yapımındaki maliyetleri iyice düşürdük. Burada sistemi değiştirdik. İhale yapmıyoruz. Kendi epeyce bir demirbaş makinamız var. Araç kiralıyoruz, kendi ekiplerimize yaptırıyoruz. Ocakları dahi kendimiz işletmeye başladık. Kendi ekiplerimizle mevcut kapasiteyi kullanarak daha verimli hale getirdik.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu - Son Dakika


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