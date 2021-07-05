Üye Girişi
Samsun'da ahşap yapılardan oluşturulan Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Samsun'da ahşap yapılardan oluşturulan Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor

05.07.2021 11:10
Samsun'da ahşap yapılardan oluşturulan Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Samsun'un Ladik ilçesinde, vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan ahşap ambarlardan oluşturulan "Ambarköy Açık Hava Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde, vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan ahşap ambarlardan oluşturulan "Ambarköy Açık Hava Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Ladik Kaymakamlığı, köylerde tahıl saklamak amacıyla 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile ahşap yapıları korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla 2010 yılında proje başlattı.

Birçoğu yakılmak ve yıkılmak üzereyken vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan 22 ahşap ambar ile Ambarköy Açık Hava Müzesi kuruldu.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yaşatıldığı Ambarköy'deki ambarlarda, Hazreti Süleyman'ın mührünü temsil eden simge de yer alıyor.

Ambarköy'de köy kültürünü yansıtması için vatandaşların hibe ettiği tarihi ahşap evler ile 300 yıllık ahşap cami ve değirmen de aslına uygun olarak inşa edildi.

Geçen yıl Ladik Belediyesine devredilen Ambarköy Açık Hava Müzesi, eksikleri tamamlanarak turizme kazandırıldı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, Ladik'in, Akdağ'ın eteklerinde kurulan 850 rakımlı bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğuna işaret eden Özel, "Böyle bir özelliğe sahip olması nedeniyle tarihi, kültürü ve doğal yapısının gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Tarihi İpek Yolu'nun kesişme noktasında olduğu için birçok medeniyetin burada yaşamasına vesile olmuştur. 10 kilometrekarelik alan içinde termal tesisleri, gölü ve kayak tesisi bulunan ilçenin ekonomisi, bu üç saç ayağının üzerinde durmaya çalışıyor." dedi.

Ambarköy'ün oluşumuna köylülerin büyük destek verdiğine işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Buradaki tüm ambarları tek tek köylerimizden topladık. Çoğunluğu atıl duruma gelmiş, yakılmak veya yıkılmak üzere olan ambarlardı. İçinde vatandaşların halen kullandığı ambarlar da mevcuttu. Bu anlamda burada birlik ve beraberlik ruhu var. Yakılmak üzere toplanan ambarlardan açık hava müzesi yaptık. Burada bir de geri dönüşüm hikayesi var. Her bir ambarın ayrı ayrı hikayesi var. Onları burada yaşatmanın keyfini yaşıyoruz. Ladik bir turizm alanı ve bu alana Ambarköy'ü de katmanın mutluluğu içindeyiz.

Bir ahşap camiyi tam yakılmak üzereyken bulduk. Yani kerestelerinin yakılması için fırına verilmiş. Fırıncıdan satın alarak buraya getirip gerçeğine uygun şekilde yeniden inşa ettik. 300 yıllık bir geleneği, bir yaşantıyı devam ettirmenin huzuru içindeyiz. Ambarlar haricinde 2 ahşap ev, bir ahşap okul ve bir de serender getirerek bu alanı oluşturduk."

Ladik'in gelenek ve göreneklerini yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Özel, "Ambarköy, gelin ve damatların doğal fotoğraf çekim stüdyosu haline de geldi. Çevre illerden yerli turist gelmesine rağmen artık burada yabancı turistleri ağırlayacak imkanlarımız da doğdu. Bundan sonra Ambarköy, turizme büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Hisarcık, Osmanlı, Samsun, Ladik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da ahşap yapılardan oluşturulan Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş 11:33 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor 11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek 10:59 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda 10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın 08:59 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı

Son Dakika Haberleri
11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi
11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi         
11:53
Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı         
11:36
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı         
11:18
Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı         
10:54
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:58:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da ahşap yapılardan oluşturulan Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement