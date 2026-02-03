Samsun\'da İş Kazası Paniği

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda tırdan indirilen havalandırma ünitesinin devrilmesi paniğe neden oldu. İş kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yük indirme çalışmaları sırasında meydana geldi. Meydanda kurulması planlanan Ramazan çadırında kullanılmak üzere tırla alana getirilen havalandırma üniteleri için zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak alan bariyerlerle çevrildi. Tırla alana getirilen havalandırma üniteleri forklift yardımıyla indirilmeye başlandı. Tırda bulunan toplam 5 üniteden 4'ü sorunsuz şekilde indirilerek belirlenen noktaya yerleştirildi.

Son havalandırma ünitesinin indirilmesi sırasında dengesini kaybeden yük devrilerek yere düştü. O esnada alanda bulunan işçiler kazayı yara almadan atlatırken, havalandırma ünitesinde maddi hasar meydana geldi.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - SAMSUN