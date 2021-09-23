Samsun'da korkutan oran! Korona olan gebe sayılarında artış: 70 anne adayının yüzde 50'sinin testi pozitif çıktı - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, valilik koordinasyonunda yürütülen aşı çalışmaları ve gebelerdeki Kovid-19 tablosu hakkında bilgi verdi.

VATANDAŞLARI AŞIYA DAVET ETTİ

Koronavirüse yakalanan gebelerde büyük bir artış olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Oruç, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de Kovid-19 olan anne adaylarımızın sayısı, özellikle son dönemde, delta varyantının da etkisiyle artış gösteriyor. İlimizde sadece son bir hafta içinde, çeşitli nedenlerle PCR testi yapılan 70 anne adayımızın yüzde 50'sinin testi, maalesef pozitif çıktı. PCR testi pozitif olan anne adaylarımızdan, en az iki doz aşısını yaptırmış, yani tam aşılı olanların oranı ise sadece yüzde 9 düzeyinde. Samsun'da pandemi döneminde üç annemizi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. İlimizde tekrar bu acıların yaşanmasını istemiyoruz. Kovid-19'un gebelik süreci ve sonrasında can kayıplarına yol açmaması, hastalığın daha hafif geçirilmesi ve hastalığa yakalanma riskinin azaltılması için mutlaka gebelerimizin aşılarını yaptırması gerekiyor. Bu nedenle tüm anne adaylarımızı, bebeklerini ve kendilerini korumak için aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" dedi.

"AŞILI OLUP YOĞUN BAKIMDA OLAN TEK BİR SAĞLIK ÇALIŞANI YOK"

Dr. Öğr. Üyesi Oruç, "Samsun'da tam aşılı olup, hastalık nedeniyle yoğun bakımlara yatışı yapılan tek bir sağlık çalışanımız bile bulunmuyor. Çünkü aşı koruyor. Biz sağlıkçılar olarak aşının gücüne güveniyoruz, annelerimizden de bize inanmalarını ve aşının gücüne güvenmelerini istiyoruz. Lütfen aşı konusundaki yanlış bilgilere inanmasınlar. Korumaları gereken tek hayatın kendi hayatları olmadığını, sorumlu oldukları, yanında yıllarca olmaları gereken bir canı da taşıdıklarını unutmasınlar. En yakın sağlık merkezimize başvurup aşılarını yaptırıp, sağlıkla ve mutlulukla bebeklerini kucaklarına alsınlar" diye konuştu.