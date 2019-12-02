Samsun'da otele uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da bir otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddeyle birlikte 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Samsun'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alınması üzerine İlkadım ilçesinde bulunan bir otele operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kalmış oldukları odalarda yapılan aramada 327,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Van'dan geldikleri anlaşılan 3 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edilen Samsun'da bulunan 2 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN