Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Bahar İş, sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun 'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

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