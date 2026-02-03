Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi bacağından vurularak yaralandı, olayın şüphelisi suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (46) tabancayla ateş açarak E.C.'yi (47) her iki bacağının 4 yerinden yaraladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan polis tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN