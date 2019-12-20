Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu - Son Dakika

Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan F.K'nin elinde tarihi sikke bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K'nin kullandığı 55 PA 664 plakalı aracı Havza istikametine giderken Kızılcaören mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 61 adet sikke bulundu.

Ekipler, olayla ilgili F.K. ile H.K'yi gözaltına aldı.

Esentepe Mahallesi, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:36 Kaynak: AA
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