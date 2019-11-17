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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Duran yönetimindeki 55 AYA 86 plakalı otomobil, Merve Atmaca idaresindeki 55 AAY 17 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Merve Atmaca ile diğer araçta bulunan Begüm Duran yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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