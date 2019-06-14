Son Dakika Haberleri: Samsun'da traktör devrildi: 3 yaralı
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Samsun'da traktör devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da traktör devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tarladan Çayırözü Mahallesi'ndeki evine giden Adem Taşdemir'in (68) idaresindeki 55 H 1606 plakalı traktör şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Salih Taşdemir (75) ve Gülseren Taşdemir (47) yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından Havza Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan durumu ağır olan Salih Taşdemir, Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Havza, Samsun, Güncel
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