Samsun'da üniversitelilerin evlerine gidişi sürüyor - Son Dakika
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Samsun'da üniversitelilerin evlerine gidişi sürüyor

6 saat önce

ÜNİVERSİTELERİN koronavirüs tedbirleri kapsamında, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi nedeniyle Samsun'daki öğrenciler de ailelerinin yanlarına dönmeyi sürdürüyor.

Samsun'da üniversitelilerin evlerine gidişi sürüyor, System.String[]

ÜNİVERSİTELERİN koronavirüs tedbirleri kapsamında, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi nedeniyle Samsun'daki öğrenciler de ailelerinin yanlarına dönmeyi sürdürüyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'ndeki yurtlarda kalan öğrenciler, bugün Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bilet almakta güçlük çeken öğrenciler, otobüsler ile memleketlerine doğru yola çıktı.

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlhami Kızıltaş, 3 haftalık tatil ilan edilmesinin ardından yola çıktığını söyleyerek, "Bavulumu topladım ve bugün yola çıktım. Giresun'daki evime gideceğim. Dün internet üzerinden otobüs bileti almaya çalıştım ama çok yoğundu, o nedenle bugün bilet alabildim. Koronavirüse karşı böyle bir tedbir alınmasını çok doğru buluyorum" dedi.

Şule Özal da okulların tatil ilan edilmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Bir sınıfta 100-150 kişi olabiliyor. Böyle bir ortamda korunmak da kolay değil. Tatil ilan edilmesi çok güzel oldu.Evime Çorum'a gidiyorum" diye konuştu.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:36 Kaynak: DHA
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