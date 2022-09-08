Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 4 yaşındaki Yavuz Sami Ceylan ailesi ile birlikte gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde havuzda boğuldu. Yavuz Sami Ceylan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Ceylan, Vezirköprü ilçesi Sanayi Camisi'nde bugün saat 10.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Fethiye, Samsun, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı - Son Dakika

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