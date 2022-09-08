Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı

08.09.2022 10:38
Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı

Samsun'dan ailesi ile birlikte tatile gittiği Muğla'da havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi.

Samsun'dan ailesi ile birlikte tatile gittiği Muğla'da havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 4 yaşındaki Yavuz Sami Ceylan ailesi ile birlikte gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde havuzda boğuldu. Yavuz Sami Ceylan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Ceylan, Vezirköprü ilçesi Sanayi Camisi'nde bugün saat 10.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Muçev'in Fethiye'deki Tekne Bağlama Projesi'ne Mahkeme 'Dur' Dedi Muçev'in Fethiye'deki Tekne Bağlama Projesi'ne Mahkeme 'Dur' Dedi Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuş sayısı 100 bini aştı Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuş sayısı 100 bini aştı
Kaynak: İHA

Vezirköprü, Fethiye, Samsun, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 AK Parti'nin 2023 stratejisin için önemli çalışma! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
17:33 Esnafın "5 lira madeni para piyasaya salınsın" talebi üzerine Bakan Nebati: Biraz basalım mı?
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement