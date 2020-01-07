Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

MHP Samsun iç bölge ilçe başkanları, MHP Kavak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete, Asarcık İlçe Başkanı Demirci, Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Ladik İlçe Başkanı Selami Aktaş ve Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay katıldı.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Kamber, konukları için tiritevinde tirit programı düzenledi.

Tirit programına Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da katıldı.

Kavak'ta deneyap atölyeleri tanıtım semineri

Kavak İlçe Gençlik Merkezi tarafından Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunda deneyap teknoloji atölyesinin tanıtımı amacıyla seminer düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, deneyap teknolojileri atölyeleri eğitim seminerleri ile öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı, öğrenmeye karşı ilgi ve merak artırmayı, geleceğin teknolojileri hakkında vizyon kazandırıp alan bazlı uzlaşmalarını sağlayarak yenilikçi ve özgün projeler geliştirmeleri için teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Seminerde gençlik gençlik liderleri Hale Nur Arda ve Tuncay Coşkun, deneyap atölyeleri konusunda bilgi verdi.

Kavak'ta yatılı kız Kur'an kursu açılacak



Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine, ilçe merkezine taşınmasıyla atıl halde kalan Doruk Jandarma Komutanlığı hizmet binasında yatılı kız Kur'an kursu açılacağını söyledi.

Şenay, mahalle gezi programları kapsamında Doruk Mahallesi'ndeki Jandarma Komutanlığı eski hizmet binasında incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Binanın Yeni Toptepe Sağlık Ocağı olarak yapıldığını, kapanmasının ardından Jandarma Komutanlığına tahsis edildiğini dile getiren Şenay, "Jandarma Komutanlığının ilçe merkezine taşınmasıyla boşalmış. Binayı değerlendirme bakımından müftülüğümüze tahsis etmeyi ve ilçemizde bulunmayan yatılı kız Kur'an kursu açmayı planladık. Bu konuda girişimlerde bulunduk."dedi.

Şenay, açacakları 40 kişi kapasiteli kız Kur'an kursundan Kavak ilçesinin yanı sıra Havza ve Ladik ilçelerinden de kız çocuklarının yararlanabileceğini kaydetti.