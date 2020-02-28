Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

6 saat önce

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantının açılışında, ilçe genelinde eğitim öğretim ile ilgili önemli bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, "Sıkıntının olmaması, olmayacağı anlamına gelmiyor. Bizlerin görevi doğabilecek sorunları hesaba katarak gerekli önlemeleri almak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza en iyi imkanlarda eğitim alma imkanını sağlamak." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Müdürlük olarak ilçede eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için özverili şekilde çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Sağlam, "Sosyal sorumluluk ve eğitim projelerimiz ile de öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanında sosyal eğitimlerine katkı vermenin gayreti içerisindeyiz. Yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz aracılığıyla sportif faaliyetlerimize devam etmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul müdürlerinin talep ve önerileri dinlendi.

Havza Belediyesinden kandilde vatandaşlara tatlı ikramı

Havza Belediyesi tarafından Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Kevser Camisi önünde kandil dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından tatlı dağıtıldı.

Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, vatandaşların kandilini kutladı.

Metin Yılmaz, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı
Türkiye, İdlib'deki saldırı sonrası tek yürek oldu! Vatandaşlar Mehmetçik'e destek için toplandı Sarımsağın alternatifi sarımsak turşusu oldu Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:06:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]