Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, mahalle ziyaretleri programı kapsamında Emirli Mahallesini ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, mahalle ziyaretleri programı kapsamında Emirli Mahallesini ziyaret etti.

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Vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Şenay, daha sonra girişimci Ömer Yılmaz'ın koyun çiftliğine giderek incelemelerde bulundu.

Şenay, girişimci Yılmaz'ın çiftliği ve yetiştirdiği Suffolk ve Texel ırkı koyunların bakımı, beslenmesi ve verimi hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Şenay, devlet olarak her zaman girişimcilerin destekçisi olduklarını belirtti.

Girişimci Yılmaz ise koyunlarının diğer cins koyunlara nazaran çoğalma et ve süt verimi bakımından daha iyi olduğunu söyledi.

Ziyarette Şenay'a Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş eşlik etti.

Havza'da uçkun ile mücadele

Havza'da uçkun ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi sinek, sivrisinek ve karasinek mücadelesi kapsamında ilçe genelinde dere, çöp toplama merkezi, sebze pazarı, atık su kanalları ve çöp konteynerlerinde düzenli ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmanın periyodik olarak sürdüğünü söyledi.

Özdemir, "Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar doğal dengeye zarar vermeyen ilaçlar. Hiçbir şekilde çevreye zarar verilmemektedir." dedi.

Vatandaşlardan açık alanlara çöp atmamalarının uçkun ile mücadelede önemli olduğunu ifade eden Özdemir, "Hem temizlik, hem sağlık hem de kanatlı haşere ve sinek ile mücadele konusunda çöplerin açık alanlara atılmaması çok önemli." diye konuştu.

İbrahim Engin, Ömer Yılmaz, Havza, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:15 Kaynak: AA

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