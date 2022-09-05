Çocukların dikkati hayat kurtardı - Son Dakika
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Çocukların dikkati hayat kurtardı

05.09.2022 21:19
Çocukların dikkati hayat kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, evin karşısında bulunan tarlada oynayan çocukların dikkati sayesinde evde bulunan iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, evin karşısında bulunan tarlada oynayan çocukların dikkati sayesinde evde bulunan iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi, Sedde yolu 1. Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında Faruk Ekinci'ye ait ev küle döndü. Evin önünde oynayan çocukların dumanları fark ederek evde bulunan 2 kişiye yardım etmesi muhtemel bir tehlikeyi önledi.

Ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

Yangının çıkmasının hemen ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Bafra Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, YEDAŞ, SASKİ, 112 Ambulans ekipleri olay yerine geldi. Bafra Şube Müdürlüğü ekipleri 4 araç ile yangına müdahale etti. Ev sahibi Faruk Ekinci yangın esnasında yanan evine bakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

İki kişinin hayatını kurtaran İsmail Demir ise, "Biz arkadaşlarla beraber oyun oynuyorduk. Birden dumanlar yükselmeye başladı. Gidip bakalım dedik. Hurdalık yanıyordu. İçeride bir amca vardı. Amcaya seslendik. Sonra baktık ki içeride bir teyze var. Kurtarmaya gittik. Kapıyı falan kırdık. Sonra amcaya haber verdik. Teyzenin kollarından tutup dışarıya çıkardık. Onları yanmaktan kurtardık" dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların dikkati hayat kurtardı - Son Dakika

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