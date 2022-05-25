Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama

25.05.2022 17:29
Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Samsun Valiliği, sosyal medyada yayılan ve bir kadının fotoğrafının üzerinde "organ mafyası" iddialarının yer aldığı paylaşımın asılsız suç iddiası içerdiğini bildirdi.

Samsun Valiliği, sosyal medyada yayılan ve bir kadının fotoğrafının üzerinde "organ mafyası" iddialarının yer aldığı paylaşımın asılsız suç iddiası içerdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarınca, bir kadın fotoğrafının, "Tüm milletin dikkatine, bu kadın organ mafyasıdır. Samsun Yenidoğan Mahallesi'nde görülmüştür, dilenci kılığında geziyormuş, çocukları kaçırıyor" yazısıyla paylaşıldığının belirlendiğine işaret edildi.

Paylaşıma istinaden idari yönden Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Gazi Polis Merkezi Amirliğince gerekli yasal işlem yapıldığı aktarılan açıklama, asılsız suç iddiası içerir paylaşımı yapan şahıs ya da şahıslarla ilgili olarak Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli işlemlere başlanıldığı vurgulandı.

Söz konusu fotoğrafın Samsun dışında, farklı il isimleri kullanılarak sosyal medya mecralarında benzer içeriklerle paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Ancak yapılan bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmış olup bu tip paylaşımları yapan kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Samsun Valiliğinden sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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