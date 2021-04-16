Samsun Valisi Dağlı Havza'da Kovid-19 değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza ilçesini ziyaret etti.

Dağlı, Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetimler, vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilgili kurum amirleri tarafından Kovid-19 mücadelesi kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Toplantının ardından Dağlı, İlk Kıvılcım 1919 - ? Havza Kadın Üretim Kooperatifini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında kooperatif koordinatörü Bingül Alış'tan bilgi aldı.

Dağlı, Kovid-19 ile mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Özellikle ramazan ayında iftarlarda bir araya gelinmemesi, toplu iftarların kesinlikle yapılmaması gerektiğini anlatan Dağlı, "Birkaç ailenin bir arada iftar yapmaması en önemli husus. İkincisi, yine taziyelerden kesinlikle uzak durulması, telefon ile taziyelerin yapılması son derece önemli. Trend olarak biraz daha stabil hale geldik Samsun olarak ama bu, her şey bitmiş manasına gelmiyor. Mücadele devam ediyor. İnşallah hep birlikte yerel yönetimlerimiz, yine kolluk kuvvetlerimiz, sağlık kuruluşlarımız, ile tüm birimlerimiz ve asıl halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi sonlandıracağız." dedi.

Dağlı, il genelinde 8 kadın üretim kooperatifi bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlklerden, hatta ismi ile de müsemma İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Gerçekten çok başarılı bir bayan gurubumuzun bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. Gidişatı çok iyi ve Ticaret Bakanlığımızdan proje desteği de aldılar. İnşallah kısa zamanda üretim ile ilgili tesislerini iyileştirecekler. Kooperatifi daha da uzun vadeli hale getirecekler. Bunun Havza'daki kadınlara önemli örnek teşkil edeceğine ve başarılı olacağına kesinlikle inanıyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız zaten sürekli kadın kooperatifimizin yanında."

Daha sonra Belediye Başkanı Özdemir'i makamında ziyaret eden Dağlı, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dağlı, ilçede semaver üretimi yapan tesisi de ziyaret ederek, işletme sahibi ile görüştü.

Ziyaretin sonunda Özdemir, Dağlı'ya üzerinde ismi yazılı bıçak hediye etti.